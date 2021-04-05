أمير القصيم وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة : شركة دواجن الوطنية مفخرة وترتقي بالمنتج الوطني للعالمية

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وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، جهود و مشاريع شركة دواجن الوطنية ، بأنها مفخرة للجميع وأمن غذائي ، و ترتقي بالمنتج الوطني إلى المستوى العالمي .

وأشار سمو أمير القصيم بأن ما شاهده في شركة دواجن الوطنية من إنجازات في توطين الوظائف للعنصر النسائي ، وجاهزية في المختبرات تدل على الدقة في العمل و المهنية ، والمنتج عال المستوى وعال الدقة وتأكيدًا على أن من يديرها هم أبناء الوطن، بجهود الشيخ سليمان الراجحي وجميع منسوبي الشركة.

جاء ذلك بعد ان دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين ، عدد من المشاريع بشركة دواجن الوطنية ، بحضور معالي وزير البيئة والزراعة والمياه الدكتور عبدالرحمن الفضلي ، و وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والشيخ سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وخلال الزيارة افتتح سمو أمير القصيم مصنع إنتاج لحوم الدواجن في مقر شركة على مساحة 30 ألف م2، و طاقة إنتاج من اللحوم المصنعة 120 طنًا يوميًا، الذي يهدف الى تعزيز الأمن الغذائي ، واستمع سموه الى شرح من الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد الراجحي خلال جولته على المصنع عن الطاقة الاستيعابية وحجم الوظائف التي أتاحتها الشركة لابناء وبنات الوطن من خلال هذا المشروع .

كما زار سموه المختبرات المركزية للشركة وشاهد الية العمل بالمختبرات والفحوصات الدقيقة للعينات المختبرية.

كما دشن سمو أمير القصيم المرحلة الثانية من توسعة مشروع جدود الوطنية 2021 امتدادًا لإسهامات الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني, ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية 100٪ ، والتصدير إلى عدة دول بالعالم .

من جانبه قدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي شكره لسمو أمير القصيم وللقائمين على مشاريع شركة دواجن الوطنية التي سوف تساهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى خلق فرصة عمل للشباب والشابات ، مشيرا الى ان الشركة لديها سلاسل إمداد أكثر موثوقية متمنيا التوفيق والازدهار لمثل هذه الشركات.

رافق سموه وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة, ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان, ورئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الدكتور خالد عبدالقادر, والمشرف العام على فروع الوزارة في القطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع, والمشرف العام على فروع القطاع الشمالي للمياه المهندس رائد الراشد.