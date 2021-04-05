أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الثالث للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة اليوم, الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي, بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية والخاصة.

واطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع على تقرير اللجنة التنفيذية الثالث خلال العام الحالي, مُتضمناً ما وصلت إليه مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونِسب الإنجاز فيها لتنفيذ أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية للمستفيدين بالمنطقة, من خلال عشرة مشاريع سكنية بالمدينة المنورة ومحافظاتها, إلى جانب 465 وحدة سكنية سلمت للمستفيدين.

وشاهد سموه عرضاً تفصيلياً عن مهام اللجنة التنفيذية المنجزة, وما استجد بشأن التعامل مع التوصيات التي صدرت خلال الاجتماعين السابقين, مُثمناً أعمال اللجنة التكاملية من خلال تنسيق وتضافر الجهود للوصول للمستهدفات اللازمة.

يُذكر أن الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.