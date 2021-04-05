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بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم

بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم
http://almnatiq.net/?p=969215
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا في البلاد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي الاثنين، إنه سيتم إعادة فتح المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية الأسبوع المقبل.

وقال جونسون: “مستمرون في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا”، محددا يوم 12 أبريل لإعادة فتح جميع المحال والمطاعم والمقاهي في البلاد.

وأكد جونسون أن “بريطانيا تمكنت من تجاوز جميع الاختبارات بشكل كاف للمضي قدما في تخفيف القيود”، الاثنين، مما يعني أن سكان البلاد سيكونوا قادرين على التوجه إلى المطاعم والمقاهي في الهواء الطلق، والمتاجر غير الأساسية، والصالات الرياضية ومصففي الشعر.

وقال رئيس الوزراء إن جهود البلاد حتى الآن “تؤتي ثمارها”، وأكد أنه سيكون من بين أولئك الذين يتوجهون إلى الحانات عندما يتم تخفيف القيود في 12 أبريل.

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