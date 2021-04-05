احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان
أبرز المواد
 وزير التعليم: إطلاق نسخة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل
أبرز المواد
 السفير البريطاني يتفاعل مع قصة جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ أملج
منطقة تبوك
 أمير الباحة يعلن تغيير مسمى جائزة الحسام إلى “جائزة الباحة للإبداع والتميز”
منطقة الباحة
 أردوغان: رسالة الضباط المتقاعدين تتضمن تلميحا لانقلاب سياسي
أبرز المواد
 بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم
أبرز المواد
 الديوان الملكي الأردني يصدر بيان هام بشأن الأمير حمزة
أبرز المواد
 عبور 13 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الثالث للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 “هيئة الاتصالات” تختتم برنامجًا تدريبيًا في مجال التنظيمات الرقمية
الاقتصاد
 البيئة” تدشن 4 مشروعات وخدمات زراعية لتطوير منتجات ومدخلات الإنتاج العضوي في منطقة القصيم
الاقتصاد
 أمير القصيم وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة : شركة دواجن الوطنية مفخرة وترتقي بالمنتج الوطني للعالمية
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

أبرز المواد
وزير التعليم: إطلاق نسخة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل

وزير التعليم: إطلاق نسخة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل

أبرز المواد
السفير البريطاني يتفاعل مع قصة جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ أملج

السفير البريطاني يتفاعل مع قصة جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ أملج

منطقة تبوك
أمير الباحة يعلن تغيير مسمى جائزة الحسام إلى “جائزة الباحة للإبداع والتميز”

أمير الباحة يعلن تغيير مسمى جائزة الحسام إلى “جائزة الباحة للإبداع والتميز”

منطقة الباحة

أردوغان: رسالة الضباط المتقاعدين تتضمن تلميحا لانقلاب سياسي

أردوغان: رسالة الضباط المتقاعدين تتضمن تلميحا لانقلاب سياسي
http://almnatiq.net/?p=969218
المناطق - وكالات

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، الاثنين، مجموعة من الضباط المتقاعدين انتقدوا مشروع قناة جديدة في إسطنبول يدعمه، معتبرا أن الرسالة التي وجهوها في هذا الصدد تلمح إلى “انقلاب سياسي”.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة: “ليس من واجب الضباط المتقاعدين نشر تصريحات تتضمن تلميحات إلى انقلاب سياسي. لا يحق لأي موظف متقاعد اتباع هذا النهج”.

واعتقلت تركيا، الاثنين، عشرة ضباط متقاعدين وقعوا على بيان يؤكد أهمية الاتفاقية البحرية الموقعة منذ 85 عاما، والتي تحكم استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل، ووجهت لهم تمهما بالتآمر على النظام الدستوري.

وقال مسؤولون إن البيان، الذي وقع عليه أكثر من مئة من كبار ضباط البحرية السابقين، يمثل تحديا مباشرا للحكومة المدنية ويستحضر ذكرى تدخلات الجيش السابقة.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان
وزير التعليم: إطلاق نسخة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل

وزير التعليم: إطلاق نسخة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل
بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم

بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*