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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان
http://almnatiq.net/?p=969243

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان لعام 1442هـ.
وجرى التدشين خلال حفل أقيم في إسلام آباد برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي ومعالي وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستاني زبيدة جلال، وعدد من المسئولين بالهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية.
وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني أن المشروع يشمل على توزيع 20,700 سلة غذائية تزن 850 طنا، وتحوي السلة الواحدة على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة طيلة أيام الشهر الفضيل، ويبلغ عدد المستفيدين 20,700 أسرة محتاجة بواقع 124,200 فرد، وسيشمل التوزيع 10 مناطق بإقليم بلوشستان الباكستاني وهي دوكي، شاغي، واشك، بنجكور، ونصير آباد، خاران، وخضدار، وصحبت بور، وسيبي، ولورلاي.
بدوره بين السفير نواف المالكي أن هذا المشروع امتداداً للمشاريع الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تطبيقاً لما دأبت عليه المملكة في مساعدة المحتاجين في كل مكان.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.
من جانبها قالت الوزيرة زبيدة جلال: من القلب أوجه كلمة شكر مشفوعة بالامتنان والتقدير إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بما جادت أياديهم الكريمة بالخير والعطاء إسعاداً للفقراء والمساكين والأيتام في إقليم بلوشستان، مضيفة إننا نقدر دائماً الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان، ونشعر بأنه دعم يأتي من القلب.
وبيّنت أن مثل هذه المساعدات تعكس قوة وعمق العلاقات العريقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ولا يخفى أن المملكة سباقة بالخير، ونجد مؤسساتها الإغاثية دائماً في طليعة من يقفون إلى جانب الشعب الباكستاني في كل الأزمات والأوقات الصعبة، ولا يخفى أن فريق مركز الملك سلمان في باكستان يتميز بالتفاني في تقدم المساعدات وتوزعيها واختيار من يستحقها من شرائح المجتمع.

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