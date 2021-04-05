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“سكني” يسلّم المرحلة الأولى من مشروع “لؤلؤة الديار” في ينبع

“سكني” يسلّم المرحلة الأولى من مشروع “لؤلؤة الديار” في ينبع
http://almnatiq.net/?p=969246
المناطق - واس

سلّم برنامج “سكني” المرحلة الأولى من مشروع “لؤلؤة الديار” في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال تنفيذ وإيصال الخدمات الأساسية من شبكات المياه والكهرباء وغيرها، فيما يوفّر المشروع نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتلبية مختلف رغبات المستفيدين.
ويوفّر مشروع إسكان لؤلؤة الديار 1182 وحدة سكنية من نوع “تاون هاوس”،الذي بدأ تسليمه اليوم, بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي وعدد من المسؤولين في فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنطقة المدينة المنورة والشركة الوطنية للإسكان، ويمتد على مساحة 706.960م2 بأسعار تبدأ من 515 ألف ريال، كما يوفّر عدداً من المواقع المخصّصة للمرافق الخدمية المتنوعة، ليصبح المشروع بيئة سكنية متكاملة من حيث المرافق والخدمات العامة والحدائق وغيرها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن مشروع “لؤلؤة الديار” يمثّل أحد المشاريع الحيوية على مستوى محافظة ينبع، ويعكس شراكة إيجابية مثمرة مع القطاع الخاص، وهو من ضمن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء بمنطقة المدينة المنورة البالغة حتى الآن 7 مشاريع توفّر 9535 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج، إضافة إلى 6 مخططات سكنية يجري تطويرها من خلال الشركة وتوفر 7586 قطعة أرض، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
فيما نوّه الرئيس التنفيذي لشركة “لؤلؤة الديار” المهندس نايف العطاوي، إلى الشراكة النموذجية الفاعلة مع الشركة الوطنية للإسكان – الذراع الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – في سبيل توفير المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية ضمن بيئة متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة، مشيراً إلى أن المشروع شهد إقبالاً من مستفيدي “سكني” نظراً لما يوفّره من مزايا على مستوى التصاميم والنماذج وكذلك الضمانات، إضافة إلى أسعاره المناسبة، مؤكداً الاستمرار في تسليم المراحل الأخرى من المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويستعرض موقع وتطبيق “سكني” 96 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة، إضافة إلى 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

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