بلدية بيشة تعتمد هويتها الجديدة

المناطق - عسير

أطلقت بلدية بيشة هويتها الرسمية الجديدة بعد موافقةِ أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي باعتماد الهوية الرسمية لبلدية بيشة، وذلك ضمن مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة التي تتواءم مع توجهات العمل البلدي والتنموي بأمانة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

بدوره، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن البلدية حرصت في تصميم هويتها الجديدة على إبراز ما تتميز به محافظة بيشة وما تحتويه من معالم ومنها: جبل الصايرة البيضاء والنخيل والزراعة، لافتًا إلى أن ألوان الشعار الجديد مستوحاة من شعار رؤية المملكة 2030 بحضور اللون الأخضر في غالب تصميمه.

وأضاف ابن جلبان أن الشعار الجديد جاء بعد اعتماد المجلس البلدي بعد عدة تصورات ومقترحات، مفيدًا أن تصميم الشعار يأخذ عدة دلالات حيث جاءت فكرة الشعار من طبيعة محافظة بيشة وجغرافيتها وبيئتها الزراعية ومعالمها التراثية والتاريخية ممثلةً في جبل الصايرة وسعف النخيل الذي يكوّن كلمة بيشة، مؤكدًا أن الشعار سيتم استخدامه في تطبيقات البلدية وخطاباتها الرسمية، مشيرًا إلى أن أنه تم اختيار خط Humanst521 BT الذي تم وضعه بشكل متناسق مع العلامة المُختارة.

الجدير بالذكر، فإن الشعار الجديد يأتي في إطار الخطة التطويرية التي يسعى لها المجلس البلدي وبلدية المحافظة معاً.