صحة الجوف تنفذ حملة التبرع بالدم في مركز صوير

المناطق - صوير

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالتعاون مع مستشفى صوير العام اليوم ،”حملة التبرع بالدم” ، من خلال توفير عربة بنك الدم المتنقلة مقابل بوابة المستشفى الرئيسية،وتهدف الحملة إلى أهمية التوعية والفوائد وحث المواطنين والمقيمين على التبرع بالدم .

وتأتي هذه الحملة استمراراً لجهود “الصحة” وسعيًا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين أفرد المجتمع، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر ، والإسهام في تأمين بنك الدم بالاحتياجات اللازمة من الدم استعداداً لأي طارئ – لاسمح الله – .