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بلدية شرق حفرالباطن تكمل استعداداتها لتجهيز المسلخ البلدي قبل بداية شهر رمضان المبارك

بلدية شرق حفرالباطن تكمل استعداداتها لتجهيز المسلخ البلدي قبل بداية شهر رمضان المبارك

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بلدية شرق حفرالباطن تكمل استعداداتها لتجهيز المسلخ البلدي قبل بداية شهر رمضان المبارك

بلدية شرق حفرالباطن تكمل استعداداتها لتجهيز المسلخ البلدي قبل بداية شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=969262
المناطق – فهد المريخي

كثفت بلدية شرق حفرالباطن استعداداتها لتجهيز المسلخ البلدي لاستقبال المستفيدين الراغبين في ذبح ذبائحهم خلال شهر رمضان المبارك وذلك وفقاً لخطط وبرامج متواصلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكثفت البلدية جهودها لتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم في استلام وتسليم الذبائح وتعزيز الرقابة والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح .

وأكدت البلدية على تكثيف جهودها في رصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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