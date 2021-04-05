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التجارة تحذر من إعلان ينتحل صورة المتحدث الرسمي للوزارة ويستغل جمع الأموال بطرق مخالفة

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التجارة تحذر من إعلان ينتحل صورة المتحدث الرسمي للوزارة ويستغل جمع الأموال بطرق مخالفة

التجارة تحذر من إعلان ينتحل صورة المتحدث الرسمي للوزارة ويستغل جمع الأموال بطرق مخالفة
http://almnatiq.net/?p=969269
المناطق - واس

حذرت وزارة التجارة من إعلان إلكتروني كاذب ومضلل يستغل صورة المتحدث الرسمي للوزارة للترويج لاستثمارات تحت مسمى وهمي، وهو : “بدء تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين.. سيغلق خلال 48 ساعة “.
وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، وتروج عن فرص استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما يعرض المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
وأوضحت أنه يتم العمل مع الجهات المختصة لتتبع مصدر مثل هذا النوع من الإعلانات واتخاذ اللازم حياله.

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