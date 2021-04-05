احدث الأخبار

وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدت على تجاوز الجائحة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط
أبرز المواد
 مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا
أبرز المواد
 أمير حائل يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا
منطقة حائل
 وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدت على تجاوز جائحة كورونا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: لا نتوقع انفراجة أو حوارا مباشرا مع إيران في محادثات فيينا
أبرز المواد
 التجارة تحذر من إعلان ينتحل صورة المتحدث الرسمي للوزارة ويستغل جمع الأموال بطرق مخالفة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا الأزمة في ميانمار تصل إلى 568 قتيلا
أبرز المواد
 بلدية شرق حفرالباطن تكمل استعداداتها لتجهيز المسلخ البلدي قبل بداية شهر رمضان المبارك
المنطقة الشرقية
 صحة الجوف تنفذ حملة التبرع بالدم في مركز صوير
منطقة الجوف
 رسالة من الأمير حمزة يتعهد فيها بالولاء للملك وولي عهده
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدت على تجاوز الجائحة

وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدت على تجاوز الجائحة

أبرز المواد
الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

أبرز المواد
قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط

قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط

أبرز المواد
مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

أبرز المواد

أمير حائل يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا

أمير حائل يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=969279
المناطق - واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، جهود الإدارات الحكومية في مدينة حائل وجميع محافظات ومراكز المنطقة لمكافحة فيروس كورونا ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفيروس.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه اليوم, بعدد من مديري الجهات الحكومية الخدمية والأمنية, بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.
ونوه سموه بما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام ودعم للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم, مثمناً جهود القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة كافة، في تعزيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.
واطلع سمو أمير المنطقة على إيجاز للتقارير المرفوعة من الجهات ذات العلاقة بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات، إلى جانب إبراز تعاون المواطن والمقيم مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للإسهام عملياً بالحد من انتشار فيروس كورونا، وانعكاس ذلك على خفض معدلات الإصابة به خلال المدة القادمة, حاثاً المواطنين والمقيمين على التعاون مع جهود اللجان الميدانية والالتزام بالاحترازات الصحية والوقائية حفاظاً على صحتهم جميعاً.
ودعا الله بأن يجعل من شهر رمضان المبارك مناسبة لإبراز تمسك الجميع بالاحترازات, متطلعاً إلى الوعي المجتمعي، عاداً إياه ركيزة أساسية لتجاوز مرحلة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والعودة إلى المعدلات المتدنية، تمهيداً للقضاء على هذه الجائحة بعون الله.

روابط ذات صلة

أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
أمانة حائل تنفذ برامج رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاحترازات

أمانة حائل تنفذ برامج رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاحترازات
أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة

أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*