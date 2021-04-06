احدث الأخبار

الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط
أبرز المواد
 مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا
أبرز المواد
 أمير حائل يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا
منطقة حائل
 وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدت على تجاوز جائحة كورونا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: لا نتوقع انفراجة أو حوارا مباشرا مع إيران في محادثات فيينا
أبرز المواد
 التجارة تحذر من إعلان ينتحل صورة المتحدث الرسمي للوزارة ويستغل جمع الأموال بطرق مخالفة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا الأزمة في ميانمار تصل إلى 568 قتيلا
أبرز المواد
 بلدية شرق حفرالباطن تكمل استعداداتها لتجهيز المسلخ البلدي قبل بداية شهر رمضان المبارك
المنطقة الشرقية
 صحة الجوف تنفذ حملة التبرع بالدم في مركز صوير
منطقة الجوف
 رسالة من الأمير حمزة يتعهد فيها بالولاء للملك وولي عهده
أبرز المواد
 بلدية بيشة تعتمد هويتها الجديدة
منطقة عسير
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

أبرز المواد
قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط

قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط

أبرز المواد
مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

أبرز المواد
أمير حائل يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا

أمير حائل يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا

منطقة حائل

الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=969288

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعم الأمم المتحدة لاستقرار الأردن ‏الذي يعد شريكاً رئيساً ومهماً للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ‏تتابع عن كثب الوضع في الأردن.‏
وأفاد دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأردن يقوم بدور حيوي في الشرق الأوسط ‏وعلى صعيد السلام والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على الأهمية الحيوية لاستقرار مملكة ‏الأردن.‏
وأشار إلى استضافة الأردن لأكثر من 650 ألف لاجئ سوري، مبيناً أنها تظل شريكاً ‏قوياً للأمم المتحدة عبر دعمه لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وأكثر من عشرين ‏وكالة أممية أخرى.‏

روابط ذات صلة

قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط

قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط
مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا
وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدت على تجاوز جائحة كورونا

وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدت على تجاوز جائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*