أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعم الأمم المتحدة لاستقرار الأردن الذي يعد شريكاً رئيساً ومهماً للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع في الأردن.
وأفاد دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأردن يقوم بدور حيوي في الشرق الأوسط وعلى صعيد السلام والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على الأهمية الحيوية لاستقرار مملكة الأردن.
وأشار إلى استضافة الأردن لأكثر من 650 ألف لاجئ سوري، مبيناً أنها تظل شريكاً قوياً للأمم المتحدة عبر دعمه لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وأكثر من عشرين وكالة أممية أخرى.
الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط
أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعم الأمم المتحدة لاستقرار الأردن الذي يعد شريكاً رئيساً ومهماً للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع في الأردن.
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