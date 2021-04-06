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أمريكا تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في قائمة ترقب على حدود المكسيك

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أسعار النفط تتراجع بأكثر من 4 %

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 4 %

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أسعار النفط تتراجع بأكثر من 4 %

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 4 %
http://almnatiq.net/?p=969294
المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط تراجعاً أمس بأكثر من 4 في المئة، إثر زيادة في الإمدادات من أوبك+ وتنامي الإصابات بكوفيد-19.
فقد هبطت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.71 دولار، أو 4.2 في المئة، لتسجل عند التسوية 62.15 دولاراً للبرميل.
وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.80 دولار، أو 4.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 58.65 دولاراً للبرميل.

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