جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمعالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام قادمة.
وأكد معالي السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية المركز لمكافحة الإرهاب.
السفير المعلمي رئيساً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاثة أعوام قادمة
جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمعالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام قادمة.
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