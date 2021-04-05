احدث الأخبار

رئيس جامعة الملك خالد يوقع كتاب “عطيفيات” لأدبي نجران
منطقة عسير
 بعد الإصابة بكورونا.. كيف نسترجع حاستي الشم والتذوق؟
أبرز المواد
 مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على أحد المساجد بألمانيا
أبرز المواد
 السفير المعلمي: المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس
أبرز المواد
 أمريكا تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في قائمة ترقب على حدود المكسيك
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تسجل 2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تكمل استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال رمضان المبارك
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع بأكثر من 4 %
أبرز المواد
 السفير المعلمي رئيساً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاثة أعوام قادمة
أبرز المواد
 وزير النقل: التوطين أولوية في منظومة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد ساعدت على تجاوز الجائحة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس جامعة الملك خالد يوقع كتاب “عطيفيات” لأدبي نجران

رئيس جامعة الملك خالد يوقع كتاب “عطيفيات” لأدبي نجران

منطقة عسير
بعد الإصابة بكورونا.. كيف نسترجع حاستي الشم والتذوق؟

بعد الإصابة بكورونا.. كيف نسترجع حاستي الشم والتذوق؟

أبرز المواد
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على أحد المساجد بألمانيا

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على أحد المساجد بألمانيا

أبرز المواد
السفير المعلمي: المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

السفير المعلمي: المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

أبرز المواد

رئيس جامعة الملك خالد يوقع كتاب “عطيفيات” لأدبي نجران

رئيس جامعة الملك خالد يوقع كتاب “عطيفيات” لأدبي نجران
http://almnatiq.net/?p=969312
المناطق - عسير

وقع معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس الأحد، خلال لقائه رئيس نادي نجران الأدبي، كتاب “عطيفيات”، الذي قام بطباعته النادي الأدبي بنجران، وذلك بالتعاون مع طلاب وطالبات مرحلة الدكتوراه بجامعة الملك خالد ضمن مبادرة (وفاء) لتكريم العلماء الراحلين، والتي قامت فكرتها على طباعة كتاب يضم الأبحاث التي كلف بها الأستاذ الدكتور يحيى عطيف – رحمه الله – طلبته في مقررات الدكتوراه.

وثمن رئيس النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمة والمدير الإداري بالنادي الدكتور صالح الحارثي، دعم معالي رئيس الجامعة لمبادرات تكريم العلماء والباحثين والكوادر المتميزة علميًّا ومهنيًا والتي تعد نهج قيادتنا الرشيدة أعزها الله.

وأضاف أن هذه البادرة الجميلة تمت مناقشتها مع طلاب وطالبات الدكتوراه، حيث تناولت أبحاث الكتاب القيمة البلاغية للتناسب البلاغي في القرآن الكريم، وقام النادي بطباعة الكتاب بالتعاون مع صاحبي المبادرة الدكتور معيض القرني، والدكتورة فاطمة المسهري، اللذين قاما على جمع محتوى الكتاب وتحريره.

روابط ذات صلة

بلدية بيشة تعتمد هويتها الجديدة

بلدية بيشة تعتمد هويتها الجديدة
مجلس جامعة الملك خالد التاسع يقر توصيات تعيين وابتعاث ومذكرات تفاهم

مجلس جامعة الملك خالد التاسع يقر توصيات تعيين وابتعاث ومذكرات تفاهم
رئيس بلدية بيشة يستقبل مدير شركة الكهرباء

رئيس بلدية بيشة يستقبل مدير شركة الكهرباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*