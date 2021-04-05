رئيس جامعة الملك خالد يوقع كتاب “عطيفيات” لأدبي نجران

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وقع معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس الأحد، خلال لقائه رئيس نادي نجران الأدبي، كتاب “عطيفيات”، الذي قام بطباعته النادي الأدبي بنجران، وذلك بالتعاون مع طلاب وطالبات مرحلة الدكتوراه بجامعة الملك خالد ضمن مبادرة (وفاء) لتكريم العلماء الراحلين، والتي قامت فكرتها على طباعة كتاب يضم الأبحاث التي كلف بها الأستاذ الدكتور يحيى عطيف – رحمه الله – طلبته في مقررات الدكتوراه.

وثمن رئيس النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمة والمدير الإداري بالنادي الدكتور صالح الحارثي، دعم معالي رئيس الجامعة لمبادرات تكريم العلماء والباحثين والكوادر المتميزة علميًّا ومهنيًا والتي تعد نهج قيادتنا الرشيدة أعزها الله.

وأضاف أن هذه البادرة الجميلة تمت مناقشتها مع طلاب وطالبات الدكتوراه، حيث تناولت أبحاث الكتاب القيمة البلاغية للتناسب البلاغي في القرآن الكريم، وقام النادي بطباعة الكتاب بالتعاون مع صاحبي المبادرة الدكتور معيض القرني، والدكتورة فاطمة المسهري، اللذين قاما على جمع محتوى الكتاب وتحريره.