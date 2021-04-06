حصيلة وفيات فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 128

المناطق - وكالات:

ارتفع عدد من لقوا حتفهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم شرق نوسا تينجارا بشرقي إندونيسيا إلى 128 شخصاَ، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

ولا يزال 72 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين بعد الكوارث التي وقعت، الأحد، والتي نسبتها السلطات إلى إعصار سيروجا الاستوائي.

وقال راديتيا دجاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: “توفي 128 شخصاً على الأقل خلال ظاهرة الطقس شديدة القوة في عدة أماكن”.

وقال إن عدد الوفيات يشمل 67 شخصاً لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي بسبب الأمطار من بركان ليواتولو في جزيرة ليمباتا يوم الأحد.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث إن 49 شخصا آخرين لقوا حتفهم في جزيرة أدونارا القريبة وتوفي 12 في جزيرة ألور المجاورة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار سيروجا إلى الجنوب الغربي بعيداً عن إندونيسيا اليوم الثلاثاء.