ديكلان رايس يبتعد عدة أسابيع عن وست هام بسبب الإصابة

المناطق - وكالات:

أعلن وست هام يونايتد المتألق في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب الوسط ديكلان رايس سيغيب لفترة بسبب تعرضه لإصابة في أربطة الركبة خلال وجوده مع منتخب إنكلترا.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 22 عاما قرب نهاية مباراة انتهت فوز إنكلترا 2-1 على بولندا في تصفيات كأس العالم في استاد ويمبلي يوم الأربعاء الماضي، لكنه استكمل اللقاء.

وغاب رايس عن فوز وست هام 3-2 على ولفرهامبتون واندرارز أمس الاثنين، وهي أول مباراة في الدوري يغيب عنها طوال الموسم الجاري، بينما ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يغيب لنحو شهر واحد.

وقال رئيس الجهاز الطبي في وست هام ريتشارد كولينغ «لقد أصيب في كرة مشتركة عادية لكن لسوء الحظ تحدث هذه الأمور في كرة القدم».

وكان رايس من العناصر المؤثرة بشكل إيجابي في تحول وست هام هذا الموسم، حيث صعد النادي إلى المركز الرابع وقدم عروضا قويا.

وحمل رايس أيضا شارة القيادة خلال غياب القائد مارك نوبل، وأبدى ديفيد مويس مدرب وست هام إحباطه بسبب فقدان خدمات هذا اللاعب.

وقال مويس «نحن ندرك أننا نفتقد لاعبا مهما لكن الفريق يلعب بشكل رائع حقا هذا العام. هذا يمنح الفرصة للآخرين. ونأمل أن نملك اللاعبين القادرين على تعويضه».

ويتأخر وست هام بأربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث وسيملك فرصة لتقليص الفارق عندما يستضيف فريق المدرب بريندان رودجرز يوم الأحد المقبل.