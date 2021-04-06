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فيديو.. كيف تحافظ على سلامة الكلى في رمضان؟

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فيديو.. كيف تحافظ على سلامة الكلى في رمضان؟

فيديو.. كيف تحافظ على سلامة الكلى في رمضان؟
http://almnatiq.net/?p=969330
المناطق - الرياض:

أوضح استشاري مختص في جراحة المسالك البولية كيف يمكن للشخص الحفاظ على سلامة كليتيه وتجنيب تعرضهما لأضرار ناتجة عن الصيام خلال شهر رمضان، وما هو الأثر السيئ عليها جراء تناول المسكنات والمهدئات.  

وقال الدكتور علي بن محفوظ إن كمية السوائل عندما تنخفض في الجسم، فإنه يبدأ بالحفاظ على السوائل الموجودة به، فتبدأ الكلى بتقليل إفرازات السوائل وإفراز كميات السموم في الجسم.  

وأضاف “بن محفوظ” في لقائه ببرنامج “زوايا الزير” على قناة “الرسالة”، أنه يجب الحرص على شرب كمية مناسبة من الماء، وعدم تناول مدرات البول إلا وقت الإفطار وتجنب تناولها بعد السحور.  

وبين أن المدرات تزيد من عملية إخراج السوائل من الجسم من أجل أن ترتاح الرئة والقلب وبقية الأعضاء، وتناولها بعد السحور يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل وعدم تعويضها خلال الصيام لساعات طويلة بشرب الماء يضر بالكلى.  

وأشار إلى أن المهدئات والمسكنات إذا أخذت بجرعات مكثفة تضر الكلى، وإذا أخذت لفترات طويلة قد تصيب الشخص بالفشل الكلوي، مبيناً أن المهدئ يعمل على منع وصول الـدم للعضو المصاب لتخفيف الألم، وبالتالي لا يصل الـدم إلى الكلى، ويجب علاج الألم بدلاً من الاستمرار في تناول المسكنات.  

ونصح بالحرص على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن الرياضة تدخل في كل شيء يساعد في تحصين صحة الرجل والمرأة، كما أنها مفيدة لجميع أعضاء الجسم.

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