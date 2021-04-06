التعليم تفتح بطاقات الترقية على نظام فارس غدًا

المناطق - الرياض:

أُعلنت وزارة التعليم عن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس اعتبارًا من يوم غد 25 /8/ 1442هـ وحتى تاريخ 1442/10/15هـ. لمن يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فما دون.

ودعت الوزارة إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة إلى حث ومُتابعة منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية لتحديث بياناتهم عبر منصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت التعليم على أهمية إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات، وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس، إضافة إلى التأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي في النظام؛ ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.

يأتي ذلك بناءً على اهتمام الوزارة بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، ولما تمثله الترقية من أهمية وأثر في تطوير الكوادر البشرية.