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طيار يوثق وميضاً يشبه البرق في السماء ومختص يفسر ذلك

طيار يوثق وميضاً يشبه البرق في السماء ومختص يفسر ذلك
http://almnatiq.net/?p=969345
المناطق - وكالات:

علق الطيار المدني والمختص في شؤون الطيران عبدالله الغامدي، على مقطع فيديو متداول وثقه طيار من داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات، أظهر وجود وميض كالبرق ظهر عدة مرات من خلف الزجاج الأمامي.   

وقال الغامدي إن هذا الوميض ظهر نتيجة دخول قائد الطائرة في سحابة مشبعة من الماء، مبيناً أنه يظهر نتيجة حدوث احتكاك الطائرة بالماء مع السرعة العالية، وأن هذه كهرباء ساكنة.  

وأضاف أنه لا يوجد خطر نتيجة هذا الوميض؛ لأن الطائرة تحتوي على نظام من خلاله يتم تفريغه، لكن له تأثيراً بسيطاً في التشويش على الاتصالات.  

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