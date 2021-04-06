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بمناسبة صعود فريق السلة للدوري الممتاز.. أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء

بمناسبة صعود فريق السلة للدوري الممتاز.. أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء
http://almnatiq.net/?p=969370
المناطق - تبوك:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء الرياضي يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة لؤي بن عبدالفتاح العيسوي، والجهازان الإداري والفني واللاعبون, بمناسبة صعود فريق كرة السلة بالنادي للدوري الممتاز.

ورحب سموه بالجميع وبارك لهم بصعود النادي في كرة السلة إلى مصاف أندية الممتاز، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من الدعم والاهتمام غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقال سموه خلال الاستقبال: “هذا الإنجاز والنجاح الذي تحقق شرفتم به محافظتكم ومنطقتكم وليس بمستغرب عليكم”، حاثاً سموه الجميع على بذل مزيد من الجهد، متمنياً سموه النجاح والتوفيق للجميع.

وقدّم سمو أمير المنطقة دعماً مالياً لخزينة النادي ومكافآت مالية.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي ضباء، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النادي، عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعته لإنجازات النادي، وكذلك الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق المنطقة من سموه.

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