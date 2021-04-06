أمير القصيم يدشن عدة مشاريع في “دواجن الوطنية” بحضور وزير البيئة

المناطق - القصيم:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الاثنين، عددًا من المشاريع بشركة دواجن الوطنية، بحضور وزير البيئة والزراعة والمياه الدكتور عبدالرحمن الفضلي، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والشيخ سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

ووصف الأمير فيصل، جهود و مشاريع شركة دواجن الوطنية، بأنها مفخرة للجميع وأمن غذائي، وترتقي بالمنتج الوطني إلى المستوى العالمي.

وأشارإلى أن ما شاهده في شركة دواجن الوطنية من إنجازات في توطين الوظائف للعنصر النسائي، وجاهزية في المختبرات تدل على الدقة في العمل والمهنية، والمنتج عال المستوى وعال الدقة وتأكيدًا على أن من يديرها هم أبناء الوطن، بجهود الشيخ سليمان الراجحي وجميع منسوبي الشركة.

كما افتتح مصنع إنتاج لحوم الدواجن في مقر شركة على مساحة 30 ألف م2، و طاقة إنتاج من اللحوم المصنعة 120 طنًا يوميًا، الذي يهدف الى تعزيز الأمن الغذائي، واستمع سموه الى شرح من الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد الراجحي خلال جولته على المصنع عن الطاقة الاستيعابية وحجم الوظائف التي أتاحتها الشركة لابناء وبنات الوطن من خلال هذا المشروع.

وزار سموه المختبرات المركزية للشركة وشاهد الية العمل بالمختبرات والفحوصات الدقيقة للعينات المختبرية.

كما دشن المرحلة الثانية من توسعة مشروع جدود الوطنية 2021 امتدادًا لإسهامات الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني, ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية 100٪، والتصدير إلى عدة دول بالعالم.

في السياق نفسه قدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي شكره لسمو أمير القصيم وللقائمين على مشاريع شركة دواجن الوطنية التي سوف تساهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خلق فرصة عمل للشباب والشابات، مشيرا إلى أن الشركة لديها سلاسل إمداد أكثر موثوقية متمنيا التوفيق والازدهار لمثل هذه الشركات.

رافق سموه وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة, ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان, ورئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الدكتور خالد عبدالقادر, والمشرف العام على فروع الوزارة في القطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع, والمشرف العام على فروع القطاع الشمالي للمياه المهندس رائد الراشد.