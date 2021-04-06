غرفة القصيم تفتح باب الترشح للجانها القطاعية

المناطق - القصيم:

دعا مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم جميع الراغبين من رجال وسيدات الأعمال مشتركي الغرفة السارية اشتراكاتهم، إلى الترشح لعضوية اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، في دورته الثانية عشرة 1442هـ/1446هـ، وعددها 14 لجنة لخدمة القطاع الاقتصادي بالمنطقة وهي كالتالي: (اللجنة التجارية – اللجنة الصناعية – لجنة الزراعة والتمور والثروة الحيوانية – اللجنة الصحية – لجنة التعليم والتدريب – لجنة المقاولين – لجنة العقار والتطوير العمراني – لجنة الاتصالات والتقنية – لجنة السياحية والترفيه – لجنة النقل البري – لجنة سيدات الأعمال – لجنة شباب الأعمال – لجنة الذهب والمجوهرات – لجنة الاستقدام).

ويمكن الترشح من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني من (هنا) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وفق اشتراطات لائحة اللجان القطاعية المعتمدة في الغرفة والموضحة في نموذج الترشح.

ذكر ذلك مدير إدارة اللجان القطاعية بالغرفة الأستاذ سليمان القفاري مشيراً إلى أن اللجان القطاعية هي لجان منبثقة عن مجلس إدارة الغرفة تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة تهدف إلى المشاركة في تنمية وتطوير القطاع الاقتصادي الذي تمثله كل لجنة، وتبحث العقبات والمعوقات العامة التي تعترضه، واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة، ويتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى إحداث وتحقيق نقلة تنموية اقتصادية نوعية في خدمة مختلف قطاع الأعمال بمنطقة القصيم.

وأوضح القفاري أنه يتم تشكيل أعضاء اللجان القطاعية من رجال وسيدات الأعمال المشتركين في الغرفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك من الأكاديميين والخبراء بمختلف الاختصاصات، بناءً على معايير واشتراطات اللائحة المعتمدة في الغرفة.

وعن رسالة الغرفة في ذلك أوضح القفاري بأن الرسالة: تكمن في رعاية مصالح المنشآت العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة بمنطقة القصيم، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لتحسينها، من خلال تمثيلها بلجان فعالة، تضم نخبة من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة وتستعين بالخبراء والمتخصصين للاستفادة من خبراتهم، لمناقشة موضوعاتها والدفاع عنها، ونقل وجهات نظرها، وحل مشاكلها بالتعاون مع الجهات المختصة، لتحقيق دورها في التنمية الاقتصادية المستمرة في المنطقة.