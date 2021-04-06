احدث الأخبار

للعودة إلى الحياة الطبيعية.. خطة لتحصين منسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل
أبرز المواد
 غرفة القصيم تفتح باب الترشح للجانها القطاعية
أبرز المواد
 دراسة: المُطعّمون لا ينقولون عدوى فيروس كورونا
أبرز المواد
 معامل جامعة القصيم تقتحم مجال تصنيع المطهرات والمنظفات ومعقمات الأيدي والأسطح
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن عدة مشاريع في “دواجن الوطنية” بحضور وزير البيئة
أبرز المواد
 ثلاث مبادرات ميدانية من “شؤون الحرمين” لتعزيز البيئة الصحية لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 بدء إنشاء وتركيب اللوحات الإرشادية لمواقف سيارات ذوي الإعاقة في مكة
أبرز المواد
 أمين الرياض يطلق عددًا من المشاريع في مجالات إدارة الطرق ودرء خطر السيول
أبرز المواد
 بمناسبة صعود فريق السلة للدوري الممتاز.. أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء
أبرز المواد
 السيطرة على حريق نشب في مستودعين جنوب جدة
أبرز المواد
 “نيوم” تطلق برنامجين لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

للعودة إلى الحياة الطبيعية.. خطة لتحصين منسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل

للعودة إلى الحياة الطبيعية.. خطة لتحصين منسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل

أبرز المواد
غرفة القصيم تفتح باب الترشح للجانها القطاعية

غرفة القصيم تفتح باب الترشح للجانها القطاعية

أبرز المواد
دراسة: المُطعّمون لا ينقولون عدوى فيروس كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقولون عدوى فيروس كورونا

أبرز المواد
معامل جامعة القصيم تقتحم مجال تصنيع المطهرات والمنظفات ومعقمات الأيدي والأسطح

معامل جامعة القصيم تقتحم مجال تصنيع المطهرات والمنظفات ومعقمات الأيدي والأسطح

أبرز المواد

للعودة إلى الحياة الطبيعية.. خطة لتحصين منسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل

للعودة إلى الحياة الطبيعية.. خطة لتحصين منسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل
http://almnatiq.net/?p=969416
المناطق - الرياض

وجه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “توييتر”، في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني؛ وجه #وزير_التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

روابط ذات صلة

غرفة القصيم تفتح باب الترشح للجانها القطاعية

غرفة القصيم تفتح باب الترشح للجانها القطاعية
دراسة: المُطعّمون لا ينقولون عدوى فيروس كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقولون عدوى فيروس كورونا
معامل جامعة القصيم تقتحم مجال تصنيع المطهرات والمنظفات ومعقمات الأيدي والأسطح

معامل جامعة القصيم تقتحم مجال تصنيع المطهرات والمنظفات ومعقمات الأيدي والأسطح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*