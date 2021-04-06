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أمانة الاحساء .. إغلاق 10 منشآت لمخالفة ( احترازات كورونا) وتعقيم 390 موقعاً

أمانة الاحساء .. إغلاق 10 منشآت لمخالفة ( احترازات كورونا) وتعقيم 390 موقعاً

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أمانة الاحساء .. إغلاق 10 منشآت لمخالفة ( احترازات كورونا) وتعقيم 390 موقعاً

أمانة الاحساء .. إغلاق 10 منشآت لمخالفة ( احترازات كورونا) وتعقيم 390 موقعاً
http://almnatiq.net/?p=969456
الاحساء- المناطق

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة وامتداداً لتنفيذ خطط وبرامج المتابعة الرقابية للتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وكذلك الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر ، بالتزامن مع تكاملية الجهود المشتركة للقطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لـ (COVID19)، أغلقت وخلال أسبوع 10 منشأت، كمارصدت 17 مُخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ، بالإضافة الى ضبط 14 مخالفة لتجمعات الافراد بمايفوق العدد المسموح به شاملاً ذلك المدن والبلدات وتوابعها ، عبر 6212 جولة رقابية ، منوهاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً للأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .
في حين أشار مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن بن عبدالرحمن الظفر الى انه تم خلال الأسبوع ذاته رفع 4220 طن من النفايات المنزلية وإزالة 2770متر مكعب من الأنقاض و المُخلّفات الإنشائية مجهولة المصدر ، إضافةً الى تطهير وتعقيم 390 موقعاً و11249 من الآليات والمعدات والحاويات بإستخدام 9420 لتراً من المُعقمات والمطهرات.

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