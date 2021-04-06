أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 21 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 5/ابريل/2021م، 1539 جولة رقابية، و30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، في الأسواق والمراكز التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام ومنافذ البيع، والتي تأتي استمرارا لأعمال اللجنة الميدانية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة اللجنة التنفيذية بـالمنطقة الشرقية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من خلال تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية تماشيا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #امتثالك_أمانة

وأوضحت الأمانة بأن الجولات التي نفذتها نتج عنها إغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة، إضافة إلى تحريرها لـ 68 مخالفة.

وقالت أنها تلقت أمس عبر مركز البلاغات 940 (44) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق، والمراكز للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.