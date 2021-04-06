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توقف حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعطل محرك سفينة

توقف حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعطل محرك سفينة
http://almnatiq.net/?p=969462

تعرضت ناقلة وقود إيطالية مارة في قناة السويس لمشكلة في المحرك مما تسبب في وقف حركة الملاحة في القناة اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته “بلومبرج”، ذكرت وكالة “شرف” للشحن في مذكرة للعملاء أن محركات السفينة كانت تعاني من مشكلات مما تسبب في عرقلة حركة الملاحة.

وأوضحت الوكالة المسؤولة عن عمليات العبور في القناة أن هيئة قناة السويس اتخذت قرارًا فوريًا وحاولت إخراج السفينة باستخدام القاطرات.

ويأتي ذلك الحادث، عقب حادث جنوح السفينة العملاقة “إيفرجيفن” والذي تسبب في توقف حركة الملاحة في القناة في الثالث والعشرين من مارس.

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