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مفخخة.. إسقاط مسيرة حوثية حاولت استهداف حي سكني بمأرب

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مفخخة.. إسقاط مسيرة حوثية حاولت استهداف حي سكني بمأرب

مفخخة.. إسقاط مسيرة حوثية حاولت استهداف حي سكني بمأرب
http://almnatiq.net/?p=969474
المناطق_متابعات

أعلنت قوات الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي غرب مدينة مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، بأن الطائرة المسيرة الحوثية المفخخة، كانت تسعى لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة المكتظة بالمدنيين.

وكثّفت مليشيات الحوثي، مؤخرًا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق: إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن”، وإن “قاصف” أو “المهاجم” متطابق تقريبًا في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها “أبابيل-T”، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

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