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الشؤون الإسلامية تغلق 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وتعيد فتح 7 مساجد

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الشؤون الإسلامية تغلق 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وتعيد فتح 7 مساجد

الشؤون الإسلامية تغلق 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وتعيد فتح 7 مساجد
http://almnatiq.net/?p=969482
المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 58 يوماً 490 مسجداً تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين .
وبينت في تقرير لها اليوم، أن المساجد المغلقة، 5 مساجد في منطقة القصيم ، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية ، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة ، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الجوف .
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، ستة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازي لسلامة وصحة المصلين.

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