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“الحقيل” يوجه بتطبيق القرار الخاص بتسوير الأراضي البيضاء

“الحقيل” يوجه بتطبيق القرار الخاص بتسوير الأراضي البيضاء
http://almnatiq.net/?p=969492
المناطق_ الرياض

وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل كل القطاعات المرتبطة به وضمن مبادرة معالجة التشوه البصري بتطبيق القرار الخاص بتسوير الأراضي البيضاء وفقاً للمادة رقم “29” من نظام المباني الصادر بمرسوم ملكي في عام 1360هـ.
وتنص المادة على أن يقوم كل صاحب أرض بيضاء داخل المناطق السكنية بإنشاء سور على أرضه ضمن حدوده الشرعية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الإعلام.
وجاء ضمن التوجيه التأكيد على ملاك الأراضي البيضاء بإقامة سور عليها وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك وتماشياً مع مبادرة معالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياه.

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