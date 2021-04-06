مجلس المنطقة الشرقية يتخذ عدة قرارات.. ممشى صحي وأسواق مركزية

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ترأس أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، جلسة مجلس المنطقة للدورة الثانية بحضور نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، واعضاء المجلسن واعتمد عدداً من القرارات.

وذكرت إمارة الشرقية –عبر تويتر- أنه من القرارات التي تم اعتمادها: تطوير النقل العام في حاضرة الدمام، وتعميم نموذج الممشى الصحي في القطيف على سائر المحافظات، وإنشاء أسواق مركزية منظمة للدواجن والحمام وطيور الزينة.

ومن قرارات اجتماع مجلس المنطقة أيضا: سرعة تنفيذ طريق «صفوى-العوامية-القطيف» وطريق «عنك-الجشة»، وإنشاء سوق مركزي في محافظة الخبر للخضار واللحوم والأسماك.

وتشجيع التوسع في إبرام عقود تأجير مواقف السيارات وسط المدن، وتكليف هيئة تطوير المنطقة الشرقية بتشجيع المشاريع السياحية البحرية.