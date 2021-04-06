احدث الأخبار

أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
أبرز المواد
 محافظ املج يتفقد استعدادات جمعية البر لرمضان
أبرز المواد
 3 إجراءات من «الشؤون الإسلامية» للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال رمضان
أبرز المواد
 أمير تبوك يفتتح غداً مستشفى الولادة والأطفال الجديد
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يفتتح ملتقى “مدن المستقبل”
أبرز المواد
 “سكني” يطلق مشروع “الخميس فيو” ضمن ضاحية “السديم” ليوفّر 1988 وحدة سكنية
أبرز المواد
 مجلس المنطقة الشرقية يتخذ عدة قرارات.. ممشى صحي وأسواق مركزية
أبرز المواد
 “الحقيل” يوجه بتطبيق القرار الخاص بتسوير الأراضي البيضاء
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه إلى رياح مثيرة للأتربة على عسير
أبرز المواد
 إغلاق 145 منشأة تجارية في جدة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وتعيد فتح 7 مساجد
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أبرز المواد
محافظ املج يتفقد استعدادات جمعية البر لرمضان

محافظ املج يتفقد استعدادات جمعية البر لرمضان

أبرز المواد
3 إجراءات من «الشؤون الإسلامية» للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال رمضان

3 إجراءات من «الشؤون الإسلامية» للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال رمضان

أبرز المواد
أمير تبوك يفتتح غداً مستشفى الولادة والأطفال الجديد

أمير تبوك يفتتح غداً مستشفى الولادة والأطفال الجديد

أبرز المواد

مجلس المنطقة الشرقية يتخذ عدة قرارات.. ممشى صحي وأسواق مركزية

مجلس المنطقة الشرقية يتخذ عدة قرارات.. ممشى صحي وأسواق مركزية
http://almnatiq.net/?p=969495
المناطق_الدمام

ترأس أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، جلسة مجلس المنطقة للدورة الثانية بحضور  نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، واعضاء المجلسن واعتمد عدداً من القرارات.

وذكرت إمارة الشرقية –عبر تويتر-  أنه من القرارات التي تم اعتمادها: تطوير النقل العام في حاضرة الدمام، وتعميم نموذج الممشى الصحي في القطيف على سائر المحافظات، وإنشاء أسواق مركزية منظمة للدواجن والحمام وطيور الزينة.

ومن قرارات اجتماع مجلس المنطقة أيضا: سرعة تنفيذ طريق «صفوى-العوامية-القطيف» وطريق «عنك-الجشة»، وإنشاء سوق مركزي في محافظة الخبر للخضار واللحوم والأسماك.

وتشجيع التوسع في إبرام عقود تأجير مواقف السيارات وسط المدن، وتكليف هيئة تطوير المنطقة الشرقية بتشجيع المشاريع السياحية البحرية.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
محافظ املج يتفقد استعدادات جمعية البر لرمضان

محافظ املج يتفقد استعدادات جمعية البر لرمضان
3 إجراءات من «الشؤون الإسلامية» للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال رمضان

3 إجراءات من «الشؤون الإسلامية» للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*