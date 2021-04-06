“سكني” يطلق مشروع “الخميس فيو” ضمن ضاحية “السديم” ليوفّر 1988 وحدة سكنية

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أطلق برنامج “سكني” مشروع “الخميس فيو” ضمن ضاحية السديم السكنية في محافظة خميس مشيط، ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة عسير، ليوفّر 1988 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تناسب رغبات واحتياجات الأسر السعودية، ويمكن الاطلاع على الوحدات ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن استحقاق فوري دون انتظار وبخطوات إلكترونية سهلة وميسرة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع والوحدات السكنية المتوفرة من خلال زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/project/546917 .

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن المشروع يقع في ضاحية السديم بخميس مشيط – إحدى مشاريع برنامج سكني الكبرى – في موقع حيوي مميز بمحافظة خميس مشيط، ويبعد 25 دقيقة عن مطار أبها ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد، وتمتد الضاحية على مساحة تتجاوز 4,9 ملايين م2 في الجزء الشمالي من المحافظة، وتضم بعد اكتمال مشاريعها أكثر من 6500 وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)، وبنماذج وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة.

وأشار “سكني” إلى أن مشروع “الخميس فيو” السكني يقع على مساحة تتجاوز 646 ألف م2، ويضم 1988 وحدة سكنية بأربعة نماذج ضمن تصاميم عصرية تقع بالقرب من مواقع الخدمات الحيوية لتلبية احتياجات الأسرة السعودية، وتبدأ مساحات الوحدات من 262م2 إلى 630م2 للوحدة وبأسعار تبدأ من 619 ألف ريال، ويأتي مشروع “الخميس فيو” امتداداً لنحو 4 مشاريع سكنية للوحدات تحت الإنشاء يتيحها “سكني” لمستفيديه في منطقة عسير توفر 4444 وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويستعرض موقع وتطبيق “سكني” 97 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة، بالإضافة إلى 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bc2sRx .

يُذكر أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 تجاوزت 1,1 مليون أسرة حول المملكة بالاستفادة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، فيما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة جديدة من خلال ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.