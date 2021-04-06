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أمين الشرقية يفتتح ملتقى “مدن المستقبل”

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أمين الشرقية يفتتح ملتقى “مدن المستقبل”

أمين الشرقية يفتتح ملتقى “مدن المستقبل”
http://almnatiq.net/?p=969501
المناطق_واس

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس عن بعد , ملتقى “مدن المستقبل” الذي ينظمه مركز الإبداع البلدي بالأمانة لمدة يومين بالتزامن مع الأسبوع العالمي للإبداع والابتكار.
وأكّد المهندس الجبير أن الابتكار في القطاع البلدي يسهم بشكل واضح في إنشاء مدن عصرية ذكية مستقبلية مستدامة، وأن مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو الوصول إلى تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، منوّهاً بأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تطوير الخدمات ومواكبة لغة العصر.
بدورها أبانت المشرفة على مركز الابداع البلدي في الأمانة مها الوابل، أن المركز يحرص على تحفيز ودعم المشاركة المجتمعية واستقبال الأفكار الإبداعية من أجل بناء مدن المستقبل التي تنعم ببرامج جودة الحياة والخطط وأنسنه المدن والجهود الواقعية لتحسين المشهد الحضري والمدن الذكية والعصرية.

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