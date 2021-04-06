أمين الشرقية يفتتح ملتقى “مدن المستقبل”

المناطق_واس

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس عن بعد , ملتقى “مدن المستقبل” الذي ينظمه مركز الإبداع البلدي بالأمانة لمدة يومين بالتزامن مع الأسبوع العالمي للإبداع والابتكار.

وأكّد المهندس الجبير أن الابتكار في القطاع البلدي يسهم بشكل واضح في إنشاء مدن عصرية ذكية مستقبلية مستدامة، وأن مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو الوصول إلى تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، منوّهاً بأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تطوير الخدمات ومواكبة لغة العصر.

بدورها أبانت المشرفة على مركز الابداع البلدي في الأمانة مها الوابل، أن المركز يحرص على تحفيز ودعم المشاركة المجتمعية واستقبال الأفكار الإبداعية من أجل بناء مدن المستقبل التي تنعم ببرامج جودة الحياة والخطط وأنسنه المدن والجهود الواقعية لتحسين المشهد الحضري والمدن الذكية والعصرية.