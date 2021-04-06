أمير منطقة جازان يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح.