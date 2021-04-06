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أمير منطقة جازان يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

أمير منطقة جازان يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=969504
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح.

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