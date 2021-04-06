أمير تبوك يفتتح غداً مستشفى الولادة والأطفال الجديد

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يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً , مستشفى الولادة والأطفال الجديد بتبوك ، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأوضح مدير صحة المنطقة الدكتور غرم الله الغامدي، أن مستشفى الولادة والأطفال الجديد الذي يأتي ضمن مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بتبوك تبلغ مساحته 113770 مترا مربعا وبتكلفة تجاوزت 471 مليون ريال , ويتسع لـ 200 سرير , مشيرا إلى أن المستشفى مجهز بأحدث التجهيزات والعيادات الطبية الحديثة ، والعديد من المرافق التي أُنشئت تماشياً مع أحدث التطورات العالمية في مجال الخدمات الصحية موزعة على التخصصات الطبية كافة.