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أمير تبوك يفتتح غداً مستشفى الولادة والأطفال الجديد

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أمير منطقة جازان يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

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أمير تبوك يفتتح غداً مستشفى الولادة والأطفال الجديد

أمير تبوك يفتتح غداً مستشفى الولادة والأطفال الجديد
http://almnatiq.net/?p=969507
المناطق_واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً , مستشفى الولادة والأطفال الجديد بتبوك ، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وأوضح مدير صحة المنطقة الدكتور غرم الله الغامدي، أن مستشفى الولادة والأطفال الجديد الذي يأتي ضمن مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بتبوك تبلغ مساحته 113770 مترا مربعا وبتكلفة تجاوزت 471 مليون ريال , ويتسع لـ 200 سرير , مشيرا إلى أن المستشفى مجهز بأحدث التجهيزات والعيادات الطبية الحديثة ، والعديد من المرافق التي أُنشئت تماشياً مع أحدث التطورات العالمية في مجال الخدمات الصحية موزعة على التخصصات الطبية كافة.

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