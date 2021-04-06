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3 إجراءات من «الشؤون الإسلامية» للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال رمضان

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3 إجراءات من «الشؤون الإسلامية» للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال رمضان

3 إجراءات من «الشؤون الإسلامية» للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال رمضان
http://almnatiq.net/?p=969510
المناطق_ الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ اليوم توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ جاءت على النحو التالي :

1/تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخلها ، أو في المرافق التابعة لها.

2/ تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد.

3/ التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم التوجيه بالتنويه على أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة – إن شاء الله –  .

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