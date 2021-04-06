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محافظ املج يتفقد استعدادات جمعية البر لرمضان

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محافظ املج يتفقد استعدادات جمعية البر لرمضان

محافظ املج يتفقد استعدادات جمعية البر لرمضان
http://almnatiq.net/?p=969513
المناطق_فايز السميري

وقف محافظ املج نايف بن كميخ المريخي صباح اليوم على استعدادات جمعية البر والخدمات الاجتماعية لشهر رمضان واطلع على مشروع افطار صائم للاسر المحتاجة بجمعية البر والخدمات الاجتماعية ، الذي تعتزم تنفيذه خلال رمضان لهذا العام ١٤٤٢هـ ، وبحضور رئيس الجمعية الشيخ حامد بن عائش الحمدي وامين الصندوق ناجي المرواني ومدير الجمعية الشيخ سعد الحمدي ، يأتي ذلك في سياق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك لمتابعة اعمال الجمعيات ودعمها للقيام بدورها في خدمة المجتمع وتقنين العملي الخيري وزيادة اعداد المتطوعين وفتح ابواب الخير للمانحين ورجال الاعمال. 
وقام “المريخي” بجولة على مستودع الجمعية الذي هيئ لحفظ السلال الغذائية مستمعاً الى شرح موجز من مدير العلاقات العامة محمود الزراع ، فيما اشتمل المستودع على 6 اقسام هي الكسوة والبطانيات ، الاجهزة الالكترونية ، السلال الرمضانية ، التمور ، المواد الغذائية ، ومياه الشرب.
واوضح رئيس الجمعية”الحمدي” ان مشروع افطار صائم ينقسم الى قسمين الاول السلال الرمضانية يتم توزيعها على المستفيدين والمحتاجين والثاني عبارة مشروع(فطرهم معك) وهو عبارة عن وجبات يتم تجهيزها من قبل الاسر المنتجة بدعم من الجمعية حيث تقوم الفرق التطوعية بالجمعية تولي مهام توزيعها على الاسر المحتاجة والمستفيدين وفق الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير الاحترازية ، واضاف ان هذه البرامج ومثلها سوف تكون بمشاركة الجمعيات الاخرى في المحافظة والمراكز التابعة لها واللجان الفرعية من الجمعية.

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