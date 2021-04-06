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أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
http://almnatiq.net/?p=969516
المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية المهندس محمد الشعلان.
ونوه خلال الاستقبال بأهمية المحميات في الحفاظ على الثروة البيئية في المملكة التي تُعد امتدادًا للمقدرات الأولى للحياة على الجزيرة العربية التي بقيت معالمها منقوشة على صخور الجبال، وبطون الأودية، فضلاً عن دعم الاهتمام الوطني في إثراء التنوع الأحيائي، وصناعة علاقة متوازنة ما بين حياة الحاضر ومتطلبات المستقبل في بيئة متكاملة .
واطلع سموه على عرض شامل للمحمية ومستقبلها وفرص العمل فيها والفرص السياحية والاجتماعية التي ستعود على الوطن والمنطقة بالفائدة، والخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية .


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