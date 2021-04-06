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بدر بن سلطان يكرّم متقاعدي الإمارة

بدر بن سلطان يكرّم متقاعدي الإمارة
http://almnatiq.net/?p=969531
المناطق_مكة المكرمة

كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة المتقاعدين من منسوبي الإمارة للعام 1442هــ.
وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره للمتقاعدين نظير ما قدموه خلال سنوات عملهم بالإمارة سائلاً الله لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، ثمّ أناب سموه محافظي محافظات المنطقة بتكريم المتقاعدين في المحافظات .

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