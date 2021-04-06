بدر بن سلطان يكرّم متقاعدي الإمارة

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كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة المتقاعدين من منسوبي الإمارة للعام 1442هــ.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره للمتقاعدين نظير ما قدموه خلال سنوات عملهم بالإمارة سائلاً الله لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، ثمّ أناب سموه محافظي محافظات المنطقة بتكريم المتقاعدين في المحافظات .