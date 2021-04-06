وكيل إمارة الجوف يفتتح أول حاضنة ومسرعة للأعمال بالمنطقة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، افتتح وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان اليوم ، أول حاضنة ومسرعة أعمال بمنطقة الجوف ‪I-Be‬.

ويأتي هذا الافتتاح تتويجاً لنتائج مذكرة التعاون بين إمارة منطقة الجوف وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبإشراف من مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.

وتسعى الحاضنة إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال السعوديين من مهارات ومعارف إدارة وتنفيذ المشاريع الناجحة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مجالات عمل ريادية تتمتع بالاستدامة والتطور في سوق العمل، كما تسعى الحاضنة إلى تأهيل المستفيدين للحصول على تمويل من جهات الدعم الحكومية والخاصة.

واستمع وكيل الإمارة والحضور من المدير التنفيذي لشركة الجوف لحاضنات ومسرعات الأعمال جابر بن محسن العنزي ، لشرح عن مميزات الحاضنة والخدمات التي تقدمها عبر مساحات العمل المشتركة، وورش العمل والقاعات التدريبية التي يمكن استئجارها بنظام الساعات أو بشكل شهري وسنوي لخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة لكثير من القطاعات، كما قدم المدير التنفيذي لحاضنة ومسرعة الأعمال ‪i-be‬ المهندس بسام الخراشي عرضاً عن الحاضنة وآلية عملها والخطة المستقبلية لحاضنات الأعمال ‪I-Be‬ بالمملكة.

ونوه وكيل الإمارة باهتمام ودعم سمو أمير المنطقة لرواد ورائدات الأعمال والجهود المبذولة لتطوير وإيجاد البيئات المحفزة للأنشطة الاستثمارية

حضر الافتتاح مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد بن فهد الشمري، ونخبة من رواد الأعمال بالمنطقة.