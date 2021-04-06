بلدية بيشة تُنفذ ورشة عمل عن تحسين المشهد الحضري

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أقامت بلدية بيشة اليوم الثلاثاء بحضور محافظ بيشة، وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، وعددٍ من المهتمين والمختصين بهذه الورشة، ورشة عمل بعنوان “خطة تحسين المشهد الحضري بالمحافظة”، كما وفرت البلدية رابطًا إلكترونيًا لحضور فعاليات الورشة لتحظى بأكبر عددٍ من الحضور.

من جهته، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن الورشة تأتي بالتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الذي يقدم جهودًا مباركة في التنمية واتخاذ القرارات في العمل البلدي والتنموي، لافتًا إلى أن الورشة تتعلق بمناقشة خطة عامة لتحسين المشهد الحضري بالمحافظة والمراكز التابعة لها من خلال مناقشة عددٍ من المشاريع التي تتعلق بالمشهد الحضري وتطوير وتأهيل الخدمات في الحياة اليومية، لافتًا إلى أن البلدية أعدت استبيانًا يمثل خطوةً أولى نحو التنمية المستدامة وأنسنة البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري للمحافظة من خلال معرفة رغبات المستفيدين.

وأضاف ابن جلبان أن الاستبيان عمل على الأخذ بآراء المواطنين والأهالي في تنفيذ عدة مشاريع تتعلق بالمشهد الحضري ومنها: موقع الساحة العامة وأنشطة الأطفال وشبكات الواي فاي في عدد من المواقع والمرافق، إضافة إلى مدى الحرص على توفير المعدات الرياضية في عددٍ من المواقع، علاوةً على معرفة نوعية المحلات والمقاهي والمطاعم التي يرغب بها المستفيدون أن تكون حاضرةً في الحدائق والساحات العامة.

الجدير بالذكر، أن الورشة جاءت بتوجيه ودعم سمو أمير المنطقة الذي شارك فيها عبر اتصال مرئي، مشيدًا بجهود بلدية بيشة وأعضاء المجلس البلدي على أدوارهم التنموية والعملية.