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أمير منطقة تبوك يستقبل أحد الحرفيين بالمنطقة والذي يعمل في حياكة الأقمشة

أمير منطقة تبوك يستقبل أحد الحرفيين بالمنطقة والذي يعمل في حياكة الأقمشة

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أمير منطقة تبوك يستقبل أحد الحرفيين بالمنطقة والذي يعمل في حياكة الأقمشة

أمير منطقة تبوك يستقبل أحد الحرفيين بالمنطقة والذي يعمل في حياكة الأقمشة
http://almnatiq.net/?p=969552

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, اليوم بديوان الإمارة أحد الحرفيين بالمنطقة المواطن سليمان بن عواد العطوي والذي يعمل في حياكة الأقمشة الخاصة بتنجيد الأثاث .
وفي بداية الاستقبال رحب به سموه وقال سموه انت مثال للمواطن الصالح وقدوة صالحة لغيرك وهذا هو العمل والكسب الشريف مشيداً سموه بالعمل الذي يقوم به حاثاً سموه العطوي على تطوير مهاراته والاستمرار في عمله ليكون مثالاً يحتذى به، متمنياً له التوفيق في هذه الحرفة.
منوهاً سموه بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – ودعمها اللامحدود للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات المهارية والتقنية والمهنية.

بدوره أعرب العطوي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، مثمناً لسموه دعمه وتشجيعه، داعيا شباب وفتيات المنطقة على تعلم مثل هذه المهن وغيرها والإستفادة من الدعم الحكومي والبرامج التي تمنحها لأصحاب الحرف.

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