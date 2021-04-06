أمانة جدة تعيد إغلاق حراج الطيور احترازيا

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أعادت أمانة محافظة جدة إغلاق ساحات حراج الطيور بسوق الانعام المركزي حتى اشعار آخر، وذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وتكرار عدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح مدير سوق الأنعام المركزي سالم بن ضيف الله البشري أن أعمال الإشراف والرقابة على السوق مستمرة لمتابعة تطبيق الإشتراطات البلدية والتنظيمية، مشيرا إلى أن الأمانة طبقت خلال جائحة كورونا عدة إجراءات احترازية شملت عدم السماح للدخول إلى السوق إلا بعد معاينة الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا، وقياس درجة الحرارة، وكذلك التأكد من ارتداء الكمامة.

يذكر أن الأمانة خلال الفترة الماضية أعادت ترتيب ساحة الحراج وتوسعته لتحقيق التباعد، كما يجري تطبيق مخالفات الإجراءات الإحترازية في حال رصدها، حيث تم خلال اليومين الماضيين تسجيل أكثر من 20 مخالفة للإجراءات الوقائية.

وتؤكد أمانة جدة حرصها على سلامة الجميع بتطبيق التعليمات النظامية حيال مخالفات الإجراءات الوقائية، كما تثمن تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.