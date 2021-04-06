أمير منطقة القصيم يُطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم , أعمال حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” تحت شعار “فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن”.

واستمع سموه لشرحٍ عن الحملة وأهدافها من مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن ناصر بن حميد ، من خلال توعية أفراد المجتمع في حماية الأمن الفكري ، وبيان أهميته، وكذلك تعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللُحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.

وأشاد سموه بدور وجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطلاق هذه الحملة، إضافةً إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها للمواضيع الهامة ، مشيراً إلى أن بلادنا – ولله الحمد – قامت على دين الله وتصحيح العقيدة كما نزلت على نبينا محمد بن عبدالله صلَ الله عليه وسلم ، التي ترتكز على كلمة التوحيد.

وثمن مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة لسمو الأمير فيصل بن مشعل رعايته لتدشين أعمال الحملة بالمنطقة، مُشيراً إلى أن الحملة ستُقدم رسائلها التوعوية ، من خلال مُختلف وسائل الإعلام ، وعبر الشاشات الإلكترونية والتلفزيونية في الطُرقات والميادين والأسواق التجارية.

وفي الختام تسلم سمو أمير منطقة القصيم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من الشيخ خالد بن حميد.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.