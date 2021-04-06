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تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع كليات الغد الدولية

تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع كليات الغد الدولية
http://almnatiq.net/?p=969581
المناطق_فايز السميري

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم مذكرة تفاهم وشراكة مع كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك. وتأتي هذه المذكرة من أجل  تعزيز التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم وكليات الغد ضمن إطار الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وركزت المذكرة التي وقعها مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري وعميد كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بمنطقة تبوك د.عبد الله بن دريع العنزي على محاور عدة أهمها تقديم الدورات التثقيفية والتوعوية الطبية والصحية لمنسوبي التعليم والاشتراك في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الطرفان وإقامة المحاضرات والندوات ، كما اتفق الطرفان على ضرورة تطوير هذه الشراكة بما يضمن لها الاستدامة والشمولية والتميز النوعي. ورحب مدير التعليم بعقد مثل هذه الشراكات, التي تصب في خدمة التعليم بالمنطقة في عدة مجالات مما يعزز الدور الكبير لأهمية الشراكة المجتمعية والسعي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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