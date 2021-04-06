محافظ أملج يشدد على تطبيق الاجراءات لمواجهة كورونا

المناطق_فايز السميري

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك -حفظه الله-، والقاضية بالتشديد في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة فايروس كورونا المستجد، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل مامن شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.عقد محافظ أملج الأستاذ نايف بن كميخ المريخي اليوم اجتماعاً موسعاً بمديري الإدارات الحكومية المعنية بالمحافظة، وفي مستهل الاجتماع نقل “محافظ أملج” تهنئة سمو أمير منطقة تبوك للجميع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات فايروس كورونا في المحافظة، وقد تم التأكيد على تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواصلة الجهود للتصدي لفايروس كورونا كلا فيما يخصه، وبذل المزيد لرفع وعي المجتمع بضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية واتخاذ الخطوة بتلقي التحصين ضد الفايروس.من “جهته ” نوه الأستاذ نايف بن كميخ المريخي بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم واهتمام بصحة المواطن والمقيم خلال الجائحة.