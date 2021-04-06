أمين جدة يلتقي بمستشار الوزير لمناقشة خطط تحسين المشهد البصري

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التقى معالي أمين محافظة جدة رئيس اللجنة التوجيهية لمعالجة التشوه البصري صالح بن علي التركي في مقر الأمانة، ‏بالمستشار العام لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ‏الدكتور إيهاب الحشاني، وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع لمناقشة الخطة الاستراتيجية لمعالجة التشوه البصري بمحافظة جدة ومتابعة أداء البرنامج والتوصيات.

وحضر الاجتماع كل من المشرف العام على المكتب التنفيذي ، رئيس غرفة عمليات متابعة أعمال البرنامج في الوزارة المهندس ‏عبد الله طه، والمشرف العام لدعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وعدد من قيادات الأمانة في القطاعات المعنية، واستُعرضت خلاله خطط وبرامج ومبادرات الأمانة لتحسين المشهد البصري، كما تضمنت الزيارة تنفيذ جولة ميدانية على بعض المواقع التي جرى معالجتها في المحافظة.

يذكر أن أمانة جدة تنفذ عددا من مبادرات تحسين المشهد البصري في أنحاء جدة والتي تشمل أعمال الرصد والمتابعة والتطوير لعدد من الطرق والأحياء، بجانب تفعيل الشراكة المجتمعية عبر تنفيذ الجداريات وممشى للألوان وغيرها من البرامج التي تسهم في الارتقاء بالصورة الجمالية لمحافظة جدة.