ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا : لجان لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجارية والمطاعم‎ بأملج

المناطق_فايز السميرى

نفّذت اللجنة المشكلة من الشرطة والصحة والعمل والبلدية بمحافظة بأملج ومع قرب شهر رمضان الكريم ، عدة جولات مساء اليوم لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والمطاعم بهدف التأكد من الالتزام باجراءات تقديم خدمات الطلبات الداخلية والخارجيه في المطاعم وما في حكمها، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.