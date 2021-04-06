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رئيس جامعة بيشة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطلابي

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رئيس جامعة بيشة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطلابي

رئيس جامعة بيشة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطلابي
http://almnatiq.net/?p=969603
المناطق_عسير

ترأس رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي الثلاثاء (24 شعبان 1442هـ) الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطلابي عن بعد بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات وممثلي الطلاب والطالبات من مختلف الكليات.

وافتتح رئيس الجامعة الاجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء المجلس، مشيرًا إلى مهام المجلس المشتملة على توثيق التواصل الفعال وروح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة وأصحاب القرار بالجامعة، وتفعيل مشاركة الطلبة في اقتراح وتقييم البرامج والأنشطة والإجراءات، وتنمية روح القيادة لديهم وإشراكهم في صناعة القرارات وتحمل المسؤولية. مضيفًا بأن المجلس سوف يقوم بكامل دوره حيال متابعة ومعالجة كل ما يتم طرحه ومناقشته من عقبات وملاحظات قد تواجه الطلبة، وسيعمل على تلقي المقترحات وفرص التحسين من أجل دراستها مع الجهات المعنية والوصول إلى التوصيات اللازمة والقرارات المناسبة بشأنها.

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