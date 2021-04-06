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أمير منطقة الباحة يدشن مبادرة ” تراحم “

أمير منطقة الباحة يدشن مبادرة ” تراحم “
http://almnatiq.net/?p=969625
المناطق - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة ، عبر الاتصال المرئي- بالإمارة اليوم ، مبادرة اللجنة تحت شعار “تراحم معهم” ، بحضور رئيس واعضاء اللجنة ورئيسَي الغرفة التجارية بالباحة والمخواة .
وعدّ سموه المبادرة عملاً نبيلاً ذا أهداف سامية لخدمة شريحة مهمة من المجتمع ، وتستهدف دعم السجناء والمفرج عنهم وأسَرهم لسدّ احتياجاتهم والوقوف معهم مادياً ومعنوياً ، مشيدًا بما تقدمه القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم السجناء وأسَرهم والمفرج عنهم مما أسهم في تخفيف العبء على الأُسر .
كما نوه بالدور الذي تقوم به اللجنة من خلال البرامج والمبادرات التنموية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتلبية الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء ، والإسهام في تقديم وتنظيم البرامج والدورات الإصلاحية للنزلاء والمفرج عنهم ، مثمناً جميع الأدوار التي قدمها أبناء المنطقة المحسنين الذين ساهموا بأموالهم وجهودهم التطوعية في تنمية العمل الخيري والتطوعي بالمنطقة بشكل كبير وفاعل لاسيما في ظروف جائحة كورونا .
من جهته نوّه رئيس مجلس إدارة “تراحم” بالمنطقة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله بما تلقاه اللجنة من دعم مستمر وتوجيهات سديدة من قبل الرئيس الفخري للجنة سمو أمير المنطقة وتدشينه للحملة التي تنظمها الأمانة العامة للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم هذا العام ، ممثلة في لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة وتستهدف أكثر من 600 أسرة على مستوى المنطقة ، من خلال توفير الاحتياجات الضرورية ومستلزماتهم الأساسية لهم، والتي ستستمر طوال شهر رمضان المبارك .
واستعرض أهداف الحملة وآلية تنفيذها ومدة تطبيقها، من خلال تقديم المساعدات ومنها السلال الغذائية، وغيرها من البرامج الخيرية الأخرى .
وشهد حفل التدشين إعلان عدد من المبادرات والدعم من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والغرفتين التجارية بالباحة والمخواة .

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